В 2025 году на уборку снега жители Башкирии пожаловались около шести тысяч раз

В период с 1 по 23 января жители Башкирии пожаловались на уборку снега около шести тысяч раз. Данные за первые дни 2025 года сообщили в ЦУР республики.
Больше всего на заснеженные тротуары, крыши и дворы поступило жалоб из Уфы, Белебеевкого района, Стерлитамака, Нефтекамска, Салавата, Кумертау, Туймазинского, Иглинского и Бирского районов.
В Уфе по числу жалоб лидировали Советский, Октябрьский и Кировский районы.
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