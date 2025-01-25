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В 2025 году на уборку снега жители Башкирии пожаловались около шести тысяч раз

Об этом сообщили в ЦУР республики.

Источник: Комсомольская правда

В период с 1 по 23 января жители Башкирии пожаловались на уборку снега около шести тысяч раз. Данные за первые дни 2025 года сообщили в ЦУР республики.

Больше всего на заснеженные тротуары, крыши и дворы поступило жалоб из Уфы, Белебеевкого района, Стерлитамака, Нефтекамска, Салавата, Кумертау, Туймазинского, Иглинского и Бирского районов.

В Уфе по числу жалоб лидировали Советский, Октябрьский и Кировский районы.

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