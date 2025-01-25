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Мост имени 60-летия ВЛКСМ перекроют в полночь 26 января для уборки снега

Проезд по мосту будет закрыт до утра.

Источник: Комсомольская правда

Мост имени 60-летия ВЛКСМ полностью перекроют с полуночи до утра воскресенья, 26 января. В этот период там будут проводить работы по расчистке снега и удалению наледи на проезжей части. Об этом предупредили в департаменте транспорта.

Движение по мосту будет ограничено с 00:00 до 05:00 26 января.

Омичей просят учитывать вводимые ограничения при планировании маршрутов.

Ранее мы сообщали, что суд наложил арест на счета компании «СтройтТраст», которая занимается реконструкцией моста имени 60-летия ВЛКСМ.