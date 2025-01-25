Мост имени 60-летия ВЛКСМ перекроют в полночь 26 января для уборки снега

Мост имени 60-летия ВЛКСМ полностью перекроют с полуночи до утра воскресенья, 26 января. В этот период там будут проводить работы по расчистке снега и удалению наледи на проезжей части. Об этом предупредили в департаменте транспорта.
Движение по мосту будет ограничено с 00:00 до 05:00 26 января.
Омичей просят учитывать вводимые ограничения при планировании маршрутов.
Ранее мы сообщали, что суд наложил арест на счета компании «СтройтТраст», которая занимается реконструкцией моста имени 60-летия ВЛКСМ.