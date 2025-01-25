В Ростовской области на полях взошли почти 90% озимых культур

В Ростовской области по состоянии на 24 января взошло 2,51 млн гектаров озимых культур, что составляет 88% от всех посевов. Об этом сообщили в донском правительстве.
Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский отметил, что местами в приазовских, южных и центральных районах области днем у озимых продолжается слабая вегетация. Сейчас, по его словам, сельхозники занимаются тем, чтобы не допустить гибели озимых.
Чтобы сельхозкультуры успешно вышли из перезимовки, он посоветовал уделить особое внимание в этом году подобру видов ранневесенних подкормок и срокам их внесения.
С начала этого года по всему Югу России, включая и донской регион, температура воздуха превышает норму на 2−7 градусов.
Также в минсельхозе области сообщили, в регионе идет заготовка семян яровых культур, которые будут использованы во время весеннего сева. Из запланированных 130 тысяч тонн уже заготовили 62 тысячи тонн. Это порядка 48% от необходимого объема.