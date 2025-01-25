Матерей-героинь обеспечат соцгарантиями на уровне Героев Труда

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного Совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих: установление с 1 января 2025 года женщинам, удостоенным с 2022 года звания “Мать-героиня”, социальных гарантий, аналогичных гарантиям, предоставляемым Героям Труда Российской Федерации», — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения — 15 апреля 2025 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.