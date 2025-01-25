Путин поручил увеличить пособия по беременности студенткам очного отделения

«Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих… повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания», — говорится в перечне поручений.