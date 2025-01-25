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Путин поручил увеличить пособия по беременности студенткам очного отделения

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить увеличение пособия по беременности студенткам очной формы обучения до прожиточного минимума региона.

Источник: © РИА Новости

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих… повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания», — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения — 15 апреля 2025 года, ответственный — премьер-министр России Михаил Мишустин.

Путин Владимир