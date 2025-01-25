В крупной аварии в Башкирии погиб один человек и пострадали еще трое

Сегодня, 25 января, в Белорецком районе Башкирии произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ региона.
По предоставленным данным, на 172 км дороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Фольксваген Поло». В результате аварии на месте случившегося от травм скончалась пассажирка отечественной машины, еще троих человек госпитализировали.
В настоящий момент подробности ДТП выясняются.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.