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В крупной аварии в Башкирии погиб один человек и пострадали еще трое

В ГАИ Башкирии сообщили подробности ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 25 января, в Белорецком районе Башкирии произошла смертельная авария. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ региона.

По предоставленным данным, на 172 км дороги Уфа-Инзер-Белорецк столкнулись автомобили «Лада Приора» и «Фольксваген Поло». В результате аварии на месте случившегося от травм скончалась пассажирка отечественной машины, еще троих человек госпитализировали.

В настоящий момент подробности ДТП выясняются.

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