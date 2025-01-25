Путин поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала

«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению “Семья”:… проработать вопрос и представить предложения о совершенствовании действующей программы материнского (семейного) капитала, в том числе об увеличении размера материнского (семейного) капитала в зависимости от очередности рождения ребенка», — говорится в перечне поручений.