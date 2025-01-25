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Путин поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос об увеличении размера материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка.

Источник: © РИА Новости

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.

«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению “Семья”:… проработать вопрос и представить предложения о совершенствовании действующей программы материнского (семейного) капитала, в том числе об увеличении размера материнского (семейного) капитала в зависимости от очередности рождения ребенка», — говорится в перечне поручений.

Срок исполнения — 1 декабря 2025 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья» Андрей Никитин.

Путин Владимир