Путин поручил проработать вопрос об увеличении маткапитала

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.
«Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению “Семья”:… проработать вопрос и представить предложения о совершенствовании действующей программы материнского (семейного) капитала, в том числе об увеличении размера материнского (семейного) капитала в зависимости от очередности рождения ребенка», — говорится в перечне поручений.
Срок исполнения — 1 декабря 2025 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Новгородской области, председатель комиссии Госсовета по направлению «Семья» Андрей Никитин.