Собянин утвердил планы благоустройства Москвы на 2025 год

Кроме того, с 2011 года в городе привели в порядок и благоустроили на новом качественном уровне более 1,1 тысячи парковых территорий, общая площадь которых превысила 23,6 тысячи гектаров. В 2024 году работы распространились на 73 городских парка и знаковых объекта. Так, были обновлены сад «Аквариум» у Театра имени Моссовета, территории у Варшавских прудов на юге, спорткластеры на Лукинской улице на западе и на Красноярской улице на востоке, территории у Школьного озера в Зеленограде и другие объекты. Таким образом, работы проводились на площади более 1,6 тысячи гектаров.