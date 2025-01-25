«Два брата погибли, третий спасся из огня». СК устанавливает обстоятельства гибели трех человек в Каменецком районе

Следственный комитет расследует обстоятельства гибели трех человек во время пожара жилого дома в деревне Кощеники Каменецкого района ночью 25 января. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух братьев 54 и 58 лет и 38-летней женщины. Третьему брату удалось спастись из огня.
Опрошены очевидцы, назначен ряд экспертных исследований. Рассматривается несколько версий пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении.
Все обстоятельства произошедшего будут установлены Каменецким районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.
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