Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Два брата погибли, третий спасся из огня». СК устанавливает обстоятельства гибели трех человек в Каменецком районе

Два брата и женщина погибли на пожаре в Каменецком районе.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет расследует обстоятельства гибели трех человек во время пожара жилого дома в деревне Кощеники Каменецкого района ночью 25 января. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух братьев 54 и 58 лет и 38-летней женщины. Третьему брату удалось спастись из огня.

Опрошены очевидцы, назначен ряд экспертных исследований. Рассматривается несколько версий пожара, в том числе неосторожное обращение с огнем при курении.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Каменецким районным отделом Следственного комитета в ходе проверки.

Мы писали, что приманки для собак, начиненные иглами и гвоздями, обнаружены в Минске (здесь подробности), а еще, что новая мошенническая схема с участием богатых «китаянок» замечена в Беларуси (подробнее здесь).