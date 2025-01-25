В калининградском онкоцентре планируют ввести платные услуги

В «самое ближайшее время» в Онкоцентре Калининградской области появятся платные услуги. Об этом медучреждение сообщило на своей странице «ВКонтакте», отвечая на вопрос комментатора.
В комментарии под постом онкоцентра о том, как получить там лечение, был задан вопрос о платной услуге. «Скоро будет такая возможность, планируем запустить платные услуги в самое ближайшее время», — пообещали в онкоцентре.
Напомним, в онкологическом центре Калининградской области работает многоканальный телефон 56−99−00. Операторы отвечают на вопросы пациентов, помогают с записью, соединяют при необходимости с отделениями центра.