Ищите свой автобус. Работа общественного транспорта изменится в День снятия блокады Ленинграда

Корректировка работы наземного общественного транспорта связана с проведением торжественно-траурных мероприятий.
С 11:00 с приостановкой движения до 30 минут в прямом и обратном направлении будут следовать автобусы № 13, 13А, 30, 56, 61, 80, 108, 123, 124, 129, 138, 147, 153, 178, 195, 233, 239, 241, 263, 461, 462, 485 и 469.
Кроме того, с увеличенными интервалами и временем следования в пути могут ходить автобусы № 3, 4, 11, 14, 20, 34, 36, 39, 39Э, 48, 52, 53, 62, 68, 68А, 81, 89, 90, 97, 105А, 115А, 116, 117, 140, 145, 145Э, 145Б, 147, 150, 155, 165, 179, 186, 187, 189, 190, 192, 196, 197, 197А, 231, 232, 242, 243, 245, 252, 254, 264, 265, 281, 286, 288, 297, 299, 301, 324, 326, 327, 330, 342, 345, 388, 476, 481, 482, 482 В, 484 и 487, а также троллейбусы № 14 и 27.
Автобус № 82Э, который ходит по маршруту станция метро «Проспект Ветеранов» — Пулково, с 10:00 в направлении аэропорта будет следовать в объезд через бульвар Новаторов — Ленинский проспект — Кубинскую улицу — Дунайский проспект — Пулковское шоссе. Время следования и интервал маршрута могут быть увеличены. Также пассажиров предупредили о возможных трудностях с прибытием в Пулково.