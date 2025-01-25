Ищите свой автобус. Работа общественного транспорта изменится в День снятия блокады Ленинграда

Автобус № 82Э, который ходит по маршруту станция метро «Проспект Ветеранов» — Пулково, с 10:00 в направлении аэропорта будет следовать в объезд через бульвар Новаторов — Ленинский проспект — Кубинскую улицу — Дунайский проспект — Пулковское шоссе. Время следования и интервал маршрута могут быть увеличены. Также пассажиров предупредили о возможных трудностях с прибытием в Пулково.