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Суд восстановил на работе уволенную частником беременную минчанку

Беременная администратор одной из фирм Минска восстановлена на работе после вмешательства прокуратуры.

Источник: Комсомольская правда

Беременная администратор одной из столичных фирм восстановлена на работе после вмешательства прокуратуры, сообщает служба информации прокуратуры города Минска.

Женщина устроилась в одно из обществ с ограниченной ответственностью на должность администратора по контракту, заключенному с предварительным испытательным сроком на три месяца. За три дня до истечения испытательного срока ей сообщили о несоответствии и уволили.

Женщина утверждала, что основной причиной увольнения стала ее беременность, о которой узнал наниматель.

Ответчик не смог предоставить в суде вразумительные доводы увольнения. Представитель прокуратуры обосновал незаконность увольнения и необходимость удовлетворения требований истца.

В итоге женщина восстановлена на работе, в ее пользу взысканы средний заработок за время вынужденного прогула и будет выплачена компенсация морального вреда. Организация же заплатит судебные расходы.

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