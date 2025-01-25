Закон о борьбе с фиктивными браками вступил в силу в Волгограде

С 25 января иностранные граждане могут получить разрешение на временное проживание в Российской Федерации вне квоты по браку с гражданином РФ только в двух случаях. Первый — если брак длится не менее 3 лет, второй — если у супругов есть общий ребенок.
В упрощенном порядке получить вид на жительство будет можно, если ребенок рожден или усыновлен в браке с гражданином РФ.
Если же брак между отцом и матерью не зарегистрирован, необходимо подтвердить в суде факт проживания в стране не менее 3 лет и участие в воспитании и содержании ребенка.
В случае если брак будет признан судом недействительным или расторгнут, то вид на жительство аннулируют. Это касается и судебных решений, которые принимались до 25 января 2025 года.