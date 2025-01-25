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В Петербурге повысят максимальные тарифы на платных парковках

Александр Беглов уже подписал постановление. Максимальный размер платы увеличится для всех типов транспорта.

Так, за пользование платным парковочным местом в течение одного часа составит 195 рублей для двухколесных транспортных средств категории «А» и «М». Для транспортных средств категории «В», к которым относятся легковые автомобили, максимальный тариф вырос до 391 рубля, а для остальных категорий транспорта — до 782 рублей.

Максимальный тариф на платную парковку в Санкт-Петербурге устанавливает предельный лимит, выше которого цена на эту услугу не может быть увеличена в течение отчетного периода. Так, реальная стоимость, которую владельцы легковых автомобилей платят за первый час стоянки в зоне платной парковки с 8:00 до 20:00, продолжает оставаться на уровне 100 рублей.

Ранее мы писали о том, что в Петербурге платную парковку могут ввести не только в центральных районах. Так, в эту зону в ближайшие годы могут попасть территории Выборгского, Московского, Кировского, Фрунзенского и оставшейся часть Адмиралтейского районов.