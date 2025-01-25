В Петербурге повысят максимальные тарифы на платных парковках

Максимальный тариф на платную парковку в Санкт-Петербурге устанавливает предельный лимит, выше которого цена на эту услугу не может быть увеличена в течение отчетного периода. Так, реальная стоимость, которую владельцы легковых автомобилей платят за первый час стоянки в зоне платной парковки с 8:00 до 20:00, продолжает оставаться на уровне 100 рублей.