Годовщину падения метеорита в озеро Чебаркуль отметят космической рыбалкой

В день падения метеорита в озеро Чебаркуль в Челябинской области пройдет конкурс по рыбной ловле под названием «Космическая рыбалка». Участвовать могут все желающие, сообщили в пресс-службе областного центра проектного развития территорий и туризма.
Всего будет три номинации: «Инопланетная угроза» — за самый солидный улов в килограммах участника; «Вдохновляясь звездами» — за самое большое количество рыбы в штуках; «Хвостатая комета» — за самую крупную добычу в сантиметрах.
Мероприятие состоится 15 февраля 2025 года на озере Чебаркуль в районе крепости на улице Колхозная, 54. Снасти у каждого конкурсанта должны быть свои. Жерлицы запрещены. В рамках события предусмотрен еще один мини-конкурс на самого быстрого бурильщика.