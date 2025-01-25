Годовщину падения метеорита в озеро Чебаркуль отметят космической рыбалкой

Мероприятие состоится 15 февраля 2025 года на озере Чебаркуль в районе крепости на улице Колхозная, 54. Снасти у каждого конкурсанта должны быть свои. Жерлицы запрещены. В рамках события предусмотрен еще один мини-конкурс на самого быстрого бурильщика.