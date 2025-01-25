Студенты медвузов Минздрава России рассказали свои истории помощи на СВО

По ее словам, уже на протяжении двух с половиной лет штаб волонтерских отрядов Курского государственного медицинского университета включен в реализацию Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе «СВОих не бросаем». Студенты поддерживают российских военнослужащих-участников СВО и членов их семей, а также вынужденных переселенцев. Всего за весь период работы в этом направлении участниками стали более 900 студентов.