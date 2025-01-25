Белоруска Арина Соболенко проиграла американке Киз финал Australian Open

После поражения Арина разбила у своей скамейки ракетку о корт, накрыла голову полотенцем и расплакалась. Она была в одном шаге от того, чтобы стать в ряд с легендами, побеждавшими в Мельбурне трижды подряд, но не показала чемпионский теннис.