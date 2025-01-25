Белоруска Арина Соболенко проиграла американке Киз финал Australian Open

Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко в финале Australian Open 2025 25 января проиграла американке Мэдисон Киз со счетом 3:6, 6:2, 5:7.
Арине Соболенко не удалось третий раз подряд завоевать титул Australian Open. Она побеждала в 2023 и 2024, но не смогла показать чемпионский теннис в 2025-м.
29-летняя американка Мэдисон Киз впервые в карьере выиграла титул «Большого шлема», обыграв в полуфинале вторую ракетку мира Игу Свентек, а затем в финале и первую ракетку Арину Соболенко.
Первый сет Арина Соболенко провалили, уступив Киз по всем статья — 3:6. Белоруска смогла преодолеть волнение и взять себя в руки только во второй партии, в которой полностью перевернула игру. Арина выиграла партию 6:2.
Но продолжить в таком же духе в решающей партии не получилось. Каждая из соперниц брала свою подачу и перелом произошел в 12 гейме. При счете 5:6 Соболенко проиграла свою подачу, гейм, сет и матч — 5:7.
После поражения Арина разбила у своей скамейки ракетку о корт, накрыла голову полотенцем и расплакалась. Она была в одном шаге от того, чтобы стать в ряд с легендами, побеждавшими в Мельбурне трижды подряд, но не показала чемпионский теннис.
Кстати, актер Джеки Чан встретился с белоруской Ариной Соболенко перед финалом Australian Open 2025.
Еще рассказали все подробности перед финалом, все что надо было знать про встречу на Australian Open Арины Соболенко и американки Мэдисон Киз: «Я очень хочу снова выиграть, жажду этого».