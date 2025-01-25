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Число городских студенческих стипендий увеличили в Нижнем Новгороде

В столице Приволжья сейчас обучается около 80 тысяч студентов.

Источник: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Число городских студенческих стипендий увеличено по решению главы Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, в день Российского студенчества начался прием на именную стипендию главы Нижнего Новгорода. По словам Юрия Шалабаева, в городе обучаются более 80 тысяч студентов, которые отличаются своей активностью и стремлением к знаниям.

В этом году количество стипендий возрастет с 40 до 50. На конкурсной основе их смогут получить студенты, обучающиеся по очной форме в государственных образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, находящихся на территории Нижнего Новгорода.

образование