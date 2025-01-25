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Водитель остановил рейсовый автобус в Петербурге, чтобы совершить молитву

Необычный инцидент с общественным транспортом произошел в Санкт-Петербурге. Прохожие обратили внимание на стоящий на «аварийке» автобус полный пассажиров, водитель которого вышел на улицу, чтобы совершить религиозный обряд.

Источник: Коммерсантъ

О происшествии сообщил телеканал 78.

Как позднее уточнили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», случившееся оказалось связано с некими трагическими обстоятельствами в жизни водителя. Мужчина работает на линии с сентября 2023 года, до этого никаких нареканий со стороны руководства автобусного парка к нему не было.

В ПАТ поблагодарили пассажиров автобуса за понимание и принесли извинения за доставленные неудобства. Также на предприятии пообещали провести с водителями профилактическую беседу во избежание подобных случаев в дальнейшем.

Ранее «Ъ-СПб» писал сразу о трех ДТП с участием лазурных автобусов в Петербурге, которые произошли за одно утро в середине января.