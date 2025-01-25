Водитель остановил рейсовый автобус в Петербурге, чтобы совершить молитву

Как позднее уточнили в СПб ГУП «Пассажиравтотранс», случившееся оказалось связано с некими трагическими обстоятельствами в жизни водителя. Мужчина работает на линии с сентября 2023 года, до этого никаких нареканий со стороны руководства автобусного парка к нему не было.