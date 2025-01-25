Больше всего жилья в Беларуси строят в Минске, Минской и Брестской областях

Белстат привел статистику по строительству жилья в 2024 году с разбивкой по областям. Больше всего жилья возвели в Минской области — 1,308 млн кв.м. В Минске построено 662,5 тыс., в Брестской области — 662,2 тыс. кв.м, Гомельской — 502,4 тыс.кв. м, Гродненской — 482 тыс. кв.м, Могилевской — 405,9 тыс. кв.м, Витебской — 367,4 тыс. кв.м.
В итоге новоселье справили 47,3 тысячи семей, столько построено новых квартир.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в 2024 году 1 427,2 тыс. квадратных метров общей площади, или 32,5% от общего объема. С использованием государственной поддержки построено 832,1 тыс. квадратных метров.
Для многодетных семей введено 508,8 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Около 36% метров жилья в 2024 году построено в Беларуси на селе.
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