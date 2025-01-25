Больше всего жилья в Беларуси строят в Минске, Минской и Брестской областях

Мы писали, что белорусские врачи рассказали о «мышиной» лихорадке в 2025: симптомы, лечение, осложнения, группы риска, профилактика (все подробности здесь), а еще, что белоруска Арина Соболенко к сожалению проиграла американке Киз финал Australian Open (здесь об этом подробнее).