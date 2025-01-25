Глава Донецка Ростовской области объяснил неработающие сирены во время атак БПЛА

— Система оповещения может быть включена только при получении информации от ГО и ЧС по Ростовской области нашим филиалам точной информации угрозы именно муниципальному образованию города Донецка нанесение по нему ракетного удара. Только при этом будет включена система оповещения, которая будет задействована по всей территории города, и жители будут прекрасно знать, что в определенное количество времени будет угроза нанесения, — сказал Роман Кураев. — В случае же работы ПВО по БПЛА, который летит не в сторону города Донецка, но сбивается на территорию города Донецка, мы информацию получаем в качестве СМС на специальные телефоны, либо специальные группы, где состоит глава. Там часто иногда пишется, что угроза БПЛА безопасности по Ростовской области. Либо отмена ее. И здесь в этих случаях, естественно, сирена не дается, так как не указана непосредственно территория города Донецка.