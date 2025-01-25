Глава Донецка Ростовской области объяснил неработающие сирены во время атак БПЛА

Глава администрации Донецка Ростовской области Роман Кураев объяснил, почему не включается при работе ПВО на территории города система оповещения. Видео с ответом он разместил в Телеграм.
— Система оповещения может быть включена только при получении информации от ГО и ЧС по Ростовской области нашим филиалам точной информации угрозы именно муниципальному образованию города Донецка нанесение по нему ракетного удара. Только при этом будет включена система оповещения, которая будет задействована по всей территории города, и жители будут прекрасно знать, что в определенное количество времени будет угроза нанесения, — сказал Роман Кураев. — В случае же работы ПВО по БПЛА, который летит не в сторону города Донецка, но сбивается на территорию города Донецка, мы информацию получаем в качестве СМС на специальные телефоны, либо специальные группы, где состоит глава. Там часто иногда пишется, что угроза БПЛА безопасности по Ростовской области. Либо отмена ее. И здесь в этих случаях, естественно, сирена не дается, так как не указана непосредственно территория города Донецка.
Также чиновник объяснил, что если человек слышит работу системы ПВО, ему не надо покидать квартиру, выбегать на улицу и искать подвальное помещение, чтобы спуститься в него. По его словам, связано это с тем, что выбегая из подъезда, люди находятся на открытой территории, подвергая себя риску.
— При работе ПВО, уже которая началась, Необходимо либо спуститься на нижние этажи зданий. Но только не на лифте, а в пешем порядке, потому что может быть отключение электричества и вы можете застрять в лифте и остаться на первом этаже. И дождаться окончания работы ПВО, но только не стоять возле окон. Либо-либо отойти от своих окон, подойти к несущей стене и укрыться одеялом, либо зайти в ванную комнату, которая находится далеко от оконных проемов, присесть там и дождаться, получается, окончания работы ПВО. Но ни в коем случае не выбегать на улицу, — продолжил глава администрации Донецка.
Роман Кураев сообщил, что в городе нет бомбоубежищ, только подвальные укрытия. Чтобы во время работы сирен они были открыты, он проведет работу с управляющими компаниями.