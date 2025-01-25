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В аэропорту Уфы из-за больного пассажира экстренно сел самолет

Сегодня ночью (00.22 по московскому времени) экипаж самолета B-738 (Астана-Москва) сообщил о больном пассажире на борту.

Источник: телеграм-канал "Авиаинцидент"

В связи с этим было принято решение произвести незапланированную посадку в Уфе. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».

Отмечается, что данный самолет, принадлежащий авиакомпании «SCAT», сигналов срочности и бедствия не объявлял.

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