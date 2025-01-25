В аэропорту Уфы из-за больного пассажира экстренно сел самолет

В связи с этим было принято решение произвести незапланированную посадку в Уфе. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
Отмечается, что данный самолет, принадлежащий авиакомпании «SCAT», сигналов срочности и бедствия не объявлял.
Сегодня ночью (00.22 по московскому времени) экипаж самолета B-738 (Астана-Москва) сообщил о больном пассажире на борту.
В связи с этим было принято решение произвести незапланированную посадку в Уфе. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаинцидент».
Отмечается, что данный самолет, принадлежащий авиакомпании «SCAT», сигналов срочности и бедствия не объявлял.