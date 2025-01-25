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В Татарстане открыли ледовую переправу Покровское — Красный Ключ

Сегодня в Татарстане открылась ледовая переправа через Каму по маршруту Покровское Красный Ключ.

Толщина льда сейчас составляет 34 см. Протяженность переправы — 700 м, ширина — 40 м. Разрешено движение транспортных средств массой до 3,5 тонны. Переправа сокращает путь на 90 км до Нижнекамска.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по Татарстану, состояние переправы хорошее, трещин нет, воды нет, видимость нормальная.

В пункте выезда и въезда находятся пункты обогрева. Это третья ледовая переправа, открытая в республике.

При проезде ледовой переправы:

  • отстегни ремни безопасности и открой двери (это необходимо для того, чтобы в случае провала техники под лед ты смог оперативно покинуть автомобиль — в воде ты не сможешь открыть двери);
  • выезжай на лед медленно, без толчков и торможений.

Запомни! На ледовой переправе запрещено останавливаться, разворачиваться, обгонять автомобили.

МЧС