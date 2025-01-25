Губернатор Бочаров потребовал обновить волгоградскую консерваторию

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в День студенчества посетил Волгоградскую консерваторию имени П. А. Серебрякова, оценив ход ее капитального обновления.
За год с момента перехода в региональную собственность учреждение значительно обновилось: приобретено более 100 музыкальных инструментов, включая рояли, скрипки, арфу и цифровой орган, а также проведен ремонт помещений.
В 2025 году начнется проектирование капитального ремонта здания. Планируется расширение площадей за счет будущего Культурно-образовательного центра имени Пахмутовой.
Андрей Бочаров отметил, что за последний год решены ключевые проблемы: заменены изношенные инструменты и окна, улучшены условия для занятий.
— В течение пяти лет это будет современное учебное заведение, — подчеркнул губернатор.
В консерватории обучаются 630 студентов, включая иностранцев, и действуют творческие коллективы. В 2024 году здесь прошел музыкальный конкурс имени Пахмутовой.
Развитие культуры в регионе остается приоритетом: с 2019 года отремонтированы более 170 домов культуры, открыты кинотеатры, библиотеки и виртуальные концертные залы. Ведутся работы по реконструкции ТЮЗа, планетария и филармонии.