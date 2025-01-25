Глава минздрава Камчатки Гашков уволен после вспышки гепатита в онкодиспансере

По его словам, уже подсчитано количество пациентов, получавших медицинскую помощь в онкодиспансере в 2023 и 2024 годах. В ближайшее время у них будут взяты анализы, а в случае постановки диагноза проведено необходимое лечение. Он также подтвердил, что работа кабинета томографии в онкодиспансере приостановлена по решению суда.