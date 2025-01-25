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Въезд в Челябинск большегрузов через Троицкий тракт будет закрыт с 27 января

Въезд в Челябинск большегрузов через Троицкий тракт будет закрыт с 27 января, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Вводится ограничение на движение большегрузов массой свыше 15 тонн по путепроводу в районе железнодорожной станции “Седьмой километр” по Троицкому тракту», — предупреждает городская администрация.

Уточняется, что решение принято на основании результатов проведенной диагностики сооружения.

Въезд в город для большегрузного транспорта обеспечен через улицу Игуменка и автодорогу 13-А.

Выезд из города осуществляется по улицам Дарвина и Блюхера с выходом на М-5 «Урал», еще один вариант — по путепроводу «Челябинск-Главный», улицу Игуменка.

Необходимые дорожные знаки будут установлены 26 января.