В Волгограде простились с доцентом политеха Олегом Харькиным

В Волгограде 25 января 2025 года простились с заслуженным изобретателем РФ Олегом Харькиным. Доцент волгоградского политеха скончался 22 января на 79-м году жизни. На кафедре автоматизации производственных процессов он отработал более 60 лет. На этой кафедре сотрудники ВолгГТУ создавали в том числе и 3D-принтер.