Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде простились с доцентом политеха Олегом Харькиным

Заслуженный изобретатель РФ более полувека проработал в ВолгГТУ.

В Волгограде 25 января 2025 года простились с заслуженным изобретателем РФ Олегом Харькиным. Доцент волгоградского политеха скончался 22 января на 79-м году жизни. На кафедре автоматизации производственных процессов он отработал более 60 лет. На этой кафедре сотрудники ВолгГТУ создавали в том числе и 3D-принтер.

В последние годы ученый работал преподавателем дисциплины «Автоматизация технологических процессов и производств» в колледже имени Матлашова (бывшем нефтяном техникуме и колледже нефти и газа) в Волгограде.

Как сообщает тг-канал «Ритальный патруль», Олега Харькина похоронили на новом кладбище Ворошиловского района.