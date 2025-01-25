Южный берег Крыма: в Алупке думают, как остановить оползень

На Южном берегу Крыма благоустраивают Алупку.
Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что появились предложения от специалистов, как остановить оползень, который захватывает часть территории храма Архангела Михаила и прилегающий сквер:
«Геология отработала, рекомендации получены».
Проблема оползней на ЮБК, где идет активное строительство жилых домов и отелей, стоит довольно остро, но пока еще нет панацеи от этого природного явления. Хотя при должном подходе здесь можно сооружать и небоскребы.
Власти также решили для удобства жителей и гостей Алупки благоустроить лестницу, ведущую со стороны автостанции в церковь. Есть планы и по реконструкция самого храма.
Если же говорить о настоящем времени, то в курортном городке полным ходом идет ремонт 400-метровой подпорной стены.