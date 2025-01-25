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Южный берег Крыма: в Алупке думают, как остановить оползень

В Крыму будут останавливать оползень в Алупке.

Источник: Янина Павленко/Tg

На Южном берегу Крыма благоустраивают Алупку.

Мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что появились предложения от специалистов, как остановить оползень, который захватывает часть территории храма Архангела Михаила и прилегающий сквер:

«Геология отработала, рекомендации получены».

Проблема оползней на ЮБК, где идет активное строительство жилых домов и отелей, стоит довольно остро, но пока еще нет панацеи от этого природного явления. Хотя при должном подходе здесь можно сооружать и небоскребы.

Власти также решили для удобства жителей и гостей Алупки благоустроить лестницу, ведущую со стороны автостанции в церковь. Есть планы и по реконструкция самого храма.

Если же говорить о настоящем времени, то в курортном городке полным ходом идет ремонт 400-метровой подпорной стены.