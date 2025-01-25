Юра Борисов сыграет в фильме Кустурицы по мотивам романа Достоевского

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица сообщил 25 февраля на фестивале «Кустендорф» о том, что Юра Борисов исполнит роль в его новом фильме «Как я не снял “Преступление и наказание”.
Он отметил, что события кинокартины не только отражают его собственный опыт, но и связаны с конфликтами, представленными в произведении.
Режиссер также выразил восхищение работой Борисова в других фильмах.
«Я думаю, что его натура, его способности и всё, что я видел в нем, даже просто в частном порядке, за исключением нескольких фильмов, я был так взволнован, что мы сможем работать вместе», — подчеркнул он.
Борисов, в свою очередь, сообщил, что вырос на кинокартинах Кустурицы.
Ранее, 13 ноября 2024 года, Кустурица в рамках форума New Media Forum, отвечая на вопрос «Известий», предрек фильму по мотивам произведения Федора Достоевского «Преступление и наказание» статус лучшей своей работы. Он подчеркнул, что это будет именно интерпретация произведения.