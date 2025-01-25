Медики Беларуси для реабилитации сердечников используют космические технологии

Мы писали, что белорусские врачи рассказали о «мышиной» лихорадке в 2025: симптомы, лечение, осложнения, группы риска, профилактика (здесь подробнее). А еще, что белорусский врач сказала, что свиной грипп будет преобладать зимой 2025 (здесь все подробности), а народный врач Беларуси назвал болезни, при которых риск тяжелого течения гриппа повышается многократно (подробнее здесь).