Медики Беларуси для реабилитации сердечников используют космические технологии

В Беларуси создана и проходит испытание капсула с искусственной силой тяжести, рассказала в интервью БелТА завкафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины с курсом повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного медуниверситета, кандидат медицинских наук, доцент Людмила Малькевич.
Эта капсула предназначена для лечения и реабилитации пациентов с разными заболеваниями. В их числе артериальная гипертензия, сахарный диабет, а также проблемы с сосудами ног. Помогает новый метод и пациентам, которые в прошлом перенесли операции при заболеваниях сердца и сосудов.
В капсуле используется гипергравитация — искусственная сила тяжести, в 2−3 раза превышающая гравитационную силу Земли. В советское время центрифуги, имитирующую высокую гравитацию, использовали при подготовке космонавтов. В лечебной практике такие технологии ранее не применялись.
По словам Людмила Малькевич исследования начались не так давно, поэтому о результатах говорить пока рано, однако уже сейчас медики отмечают положительный эффект, особенно в период реабилитации.
Медик подчеркнула, что в результате воздействия силы гравитации в организме улучшается микроциркуляция и лимфоотток, снижается артериальное давление. После процедуры пациенты отмечают улучшение настроения, повышается физическая работоспособность и нормализуется сон. Положительный эффект сохраняется в течение нескольких месяцев.
При процедуре голова пациента находится на оси вращения, что позволяет человеку комфортно чувствовать себя как во время процедуры, так и после ее завершения.
Если экспериментальная практика покажет хороший положительный результат, то такой метод лечения и реабилитации смогут взять на вооружение поликлиники и санатории. Тем более, что капсула своя, отечественная, созданная в минском НПО «Центр».
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