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Прокуратура Башкирии начала расследование ДТП с погибшим и пострадавшими

В надзорном ведомстве намерены установить причины аварии.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Башкирии взяла под контроль расследование причин ДТП в Белорецком районе, в результате которого погибла женщина и пострадали еще три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно известно, что авария произошла в первом часу дня на 12 км дороги Уфа-Инзер-Белорецк. Около поворота к ЗАТО межгорье столкнулись «Фольксваген Поло» и «Лада Приора».

В надзорном ведомстве взяли под контроль установление всех обстоятельств случившегося.

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