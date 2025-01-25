Прокуратура Башкирии начала расследование ДТП с погибшим и пострадавшими

Прокуратура Башкирии взяла под контроль расследование причин ДТП в Белорецком районе, в результате которого погибла женщина и пострадали еще три человека. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Предварительно известно, что авария произошла в первом часу дня на 12 км дороги Уфа-Инзер-Белорецк. Около поворота к ЗАТО межгорье столкнулись «Фольксваген Поло» и «Лада Приора».
В надзорном ведомстве взяли под контроль установление всех обстоятельств случившегося.
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