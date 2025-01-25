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Электронная подпись теперь обязательна для онлайн-заявок на поступление в вузы

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Выпускники лицеев и колледжей Молдовы при подаче в этом году заявлений в онлайн-формате на поступление в университет, должны будут использовать в обязательном порядке электронную подпись, заявили в Министерстве образования и исследований.

Источник: Guvernul Republicii Moldova

В ведомстве добавили, что электронная подпись будет предоставляться бесплатно непосредственно в учебном заведении.

У нас 305 лицеев и 49 колледжей и центров передового опыта, в побывают наши представители и предоставят учащимся возможность оформить свою электронную подпись без необходимости куда-либо ехать. Кроме того, они объяснят, как пользоваться системой электронного поступления.

Дан Перчун
глава Минобразования

Он добавил, что цель данной программы — добиться того, чтобы к маю этого года 20 тысяч молодых людей имели электронную подпись и могли пользоваться информационной системой для онлайн-поступления в вузы.

В прошлом году в Молдове впервые можно было поступить на лиценциат с помощью электронной системы eadmitere.gov.md. В 2025 году мы продолжим эту практику и расширим ее. В этом году появится возможность онлайн-подачи заявлений на поступление и на программу мастерата.

сказал министр

При этом он подчеркнул, что в отличие от 2024 года, когда доступ к платформе онлайн-приема можно было получить по адресу электронной почты или номеру телефона, в 2025 году обязательным условием станет наличие электронной подписи.

Также в этом году министерство намерено увеличить число студентов в молдавских вузах. В 2024-м только 50% выпускников лицеев решили продолжить обучение в университетах и институтах Молдовы.

образование