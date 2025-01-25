Электронная подпись теперь обязательна для онлайн-заявок на поступление в вузы

В прошлом году в Молдове впервые можно было поступить на лиценциат с помощью электронной системы eadmitere.gov.md. В 2025 году мы продолжим эту практику и расширим ее. В этом году появится возможность онлайн-подачи заявлений на поступление и на программу мастерата.