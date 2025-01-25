Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе временно ограничат движение на нескольких улицах

Это связано со строительными и ремонтными работами.

В Уфе в ближайшие месяцы будут действовать ограничения движения транспорта на нескольких улицах в связи со строительными и ремонтными работами. Об этом сообщают в Минтрансе Башкирии.

С 27 января по 18 марта 2025 года будет частично перекрыто движение по ул. Красина и Султанова. На этих участках будут строить ливневую канализацию, в связи с этим движение будет ограничено по половине проезжей части.

С 27 января по 3 февраля будет закрыта одна полоса движения по четной стороне ул. Новочеркасской. Ограничение связано с ремонтом электрокабеля.

С 28 января по 8 февраля на ул. Менделеева на участке от ул. Обской в сторону Сипайлово перекроют половину полосы протяженностью 50 метров. Здесь будут вестись работы по строительству сетей водоснабжения.