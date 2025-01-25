В Уфе временно ограничат движение на нескольких улицах

В Уфе в ближайшие месяцы будут действовать ограничения движения транспорта на нескольких улицах в связи со строительными и ремонтными работами. Об этом сообщают в Минтрансе Башкирии.
С 27 января по 18 марта 2025 года будет частично перекрыто движение по ул. Красина и Султанова. На этих участках будут строить ливневую канализацию, в связи с этим движение будет ограничено по половине проезжей части.
С 27 января по 3 февраля будет закрыта одна полоса движения по четной стороне ул. Новочеркасской. Ограничение связано с ремонтом электрокабеля.
С 28 января по 8 февраля на ул. Менделеева на участке от ул. Обской в сторону Сипайлово перекроют половину полосы протяженностью 50 метров. Здесь будут вестись работы по строительству сетей водоснабжения.