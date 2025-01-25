Что нужно знать о жизни в Ереване в 2025 году

Еще пять лет назад цены в Ереване были значительно ниже — я приезжал к родственникам и удивлялся, как тут все дешево. Сегодня удивляться нечему — цены значительно выросли, до московских пока далеко, но все же. В 2022 году, когда в Армению приехало много релокантов из России, взлетели цены на аренду жилья: за двушку с «бабушкиным» ремонтом в центре Еревана просили $1000 в месяц. Сегодня аналогичный вариант будет стоить в два раза дешевле. Можно найти нормальную квартиру в хорошем районе за $250−300. Мы с девушкой снимаем трешку в спальном районе за $450. Центрального отопления в домах нет, поэтому с наступлением холодов все пользуются газовыми или электрическими котлами. Соответственно, зимой счета за коммунальные услуги существенно вырастают: в теплые месяцы мы платим около $40, а в холодные, бывает, и $150. Но это потому, что у нас большая квартира — и зимой мы не экономим на обогреве.