В парке «Краснодар» зацвели крокусы

В парке «Краснодар» под конец января зацвели самые ранние первоцветы — крокусы. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале парка.
«Если такие теплые и солнечные дни продлятся, наверняка распустившихся цветов станет гораздо больше!», — рассказали в пресс-службе парка «Краснодар».
Сейчас увидеть первоцветы можно на холме у арт-объекта «Внутренний ребенок», рядом с араукариями и светящимися одуванчиками. Кроме того, немного крокусов распустилось в Японском саду.
Крокусы или шафраны цветут всего два-три дня. После этого надземная часть растения отмирает, но луковица остается живой и продолжает накапливать питательные вещества.
В странах Передней Азии шафран использует в качестве приправы и пищевого красителя. Пряность собирают вручную, а сам процесс очень трудоемкий.
Ранее сообщалось, что жемчужный куст установил рекорд и зацвел в Сочи в январе.