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В парке «Краснодар» зацвели крокусы

Самые ранние первоцветы распустились в парке «Краснодар».

Источник: Комсомольская правда

В парке «Краснодар» под конец января зацвели самые ранние первоцветы — крокусы. Об этом рассказали в официальном телеграм-канале парка.

«Если такие теплые и солнечные дни продлятся, наверняка распустившихся цветов станет гораздо больше!», — рассказали в пресс-службе парка «Краснодар».

Сейчас увидеть первоцветы можно на холме у арт-объекта «Внутренний ребенок», рядом с араукариями и светящимися одуванчиками. Кроме того, немного крокусов распустилось в Японском саду.

Крокусы или шафраны цветут всего два-три дня. После этого надземная часть растения отмирает, но луковица остается живой и продолжает накапливать питательные вещества.

В странах Передней Азии шафран использует в качестве приправы и пищевого красителя. Пряность собирают вручную, а сам процесс очень трудоемкий.

Ранее сообщалось, что жемчужный куст установил рекорд и зацвел в Сочи в январе.

флора и фауна