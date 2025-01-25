В Ростове опубликовали график массовых отключений света на следующей неделе

В течение следующей рабочей недели, с 27 по 31 января, в Ростове пройдут массовые отключения света. Их график опубликовало «Донэнерго».
Из-за проведения работ на электрооборудовании без света останутся следующие дома:
27 января с 9.00 до 13.00: улица 30-летия Октября 187−293, 168−352, 289А, 289Б, 344А, 344Б, 348 А; улица Задонская 29−267, 173А, 176, 16, 58−64, 24, 34, 34А, 71А, 71Б, 71 В, 48; улица Пескова 184−204, 200А, 202А, 202Д, 25А; улица Учебная 1−49; улица Совхозная 1−45, 2А, 2К, 2Д, 2Ж, 2Р, 4−42; 18А, 14А, 44А, 111−127; улица Провинциальная 8, 9, 13, 14, 22−38, 31−37; переулок 2-й Санинструкторский 46, 2−8, 1−9; 3-й Санинструкторский 1−27, 26−28; улица Селиверстова 7−9; улица Федорова 12−16, 13−25; улица Фоменко 28−38; улица Шапкина 53−55.
27 января с 9.00 до 17.00: улица Украинская 21−25; переулок Днепровский 77−105, 76−108/1, 103/18; переулок Беломорском 65−103; улица Кемеровская 51−67, 50−70; проспекте 20-летия Октября 49−77, 26−48; улица Тихого Дона 31−47, 30−40; проспекте Королева 12А, 12Б, 14,14/2, 18, 18Б; проспекте Космонавтов 31;
27 января с 9.00 до 18.00: улица Зоологическая 24; улица Природная 2е; Змиевский проезд 18; Сады «Горизонт»; улица Бессарабская 1−25, 2−28; улица Доватора 17; улица Ейская 2−12, 1−11; улица Котовского 2−12, 9−25, 25/28; улица Кронштадтская 2−32, 1−33; улица Кутузова 1−23, 2−18; улица Лесная 8, 14−26; улица Литовская 2−30; улица Светлая 6−24, 21−37; улица Сестрорецкая 1−31, 2−30; улица Тюленина 1−27, 2−22.
28 января с 9.00 до 16.00: улица Петрашевского 48/23, 105/1, 87−105, 48А; проспекте Стачки 21; улица Доватора 1, 11; улица Клубничная 54; улица Оливковая 2−4; переулок Тростниковый 4; улица Цветная 2−4, 38; улица Радищева 13−43, 18−44; улица Просвещения 12−15;
28 января с 9.00 до 17.00: улица Орская 70/77, 76/14, 84; проспекте Буденновский 66, 66А, 68, 70А; улица Лермонтовская 52−56, 83, 85; улица Варфоломеева 244; улица Филимоновская 119, 121; переулок Соборный 51, 55, 57, 59;
29 января с 9.00 до 16.00: улица Петрашевского 48/23, 105/1, 103; улица Доватора 57 В, 59В;
29 января с 9.00 до 17.00: улица Майская 15−21/16, 17, 21, 20/7; улица 14-я линия 15, 19/46; улица 16-я линия 21/32, 16А, 16Б; улица Мурлычева 30, 41; улица Кропоткина 5−43, 8−54; улица Профинтерна 30−60; улица Тоннельная 3−9; улица Ивана-Франко 3−15, 2−20; переулок Полюсный; переулок Челюскина; переулок Соликамский; переулок Тихвинский; переулок Боржомский; переулок Ферганский; улица Евдокимова 64−96; улица Фурмановская 45−79, 54−80; переулок Кошевого 29−75, 30−80; переулок Ялтинский 23−77, 30−84; переулок Батумский 25−71, 28−90; переулок Тбилисский 29−89, 58−96; переулок Грузинский 41−63; улица Краснокурсантская 83−89,90−98; переулок Канонерский 1−37, 2−46; переулок Марксистский 6−50; улица Таганрогская 6−16; улица Земельная 1−29, 2−26; улица Большевистская 1−43, 2−28; улица Северо-Кавказская 7−45, 2−42; переулок Владивостокский 15−29, 18−54; переулок Стекольный 7−9, 10−20; улица Вавилова 47, 47А, 49, 49А, 49Б, 49 В, 51; улица Таганрогская 3, 21, 27, 29;
30 января с 9.00 до 12.00: улица Красноармейская 7, 40−92; переулок Братский 88; переулок Халтуринский 97; переулок Островского 93; улица Максима Горького 35, 39.
30 января с 9.00 до 16.00: переулок Багряный 1−13, 2−14; улица Главная 1−11, 2−16, 29−67, 32−42; переулок Лунный 1−9, 2−10; улица Лучистая 1−23, 2−28; улица Озаренная 1−35, 2−42; улица Осенняя 1−67, 2−44; улица Прелестная 2−16; переулок Радостный 1−15, 2−16;
30 января с 9.00 до 17.00: улица Курортная 116; улица Вятская 41Б, 41/1, 41/2, 44Б; улица Ленина 58, 60, 60 а, 62, 62 а, 62 б, 64, 64 а, 64/2; улица Вавилова 54, 54/А, 60, 68, 68/1а, 70, 70/Б, 70/Е, 71, 71/1, 73, 74, 74/Б, 76/Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2; проспекте Королева 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/М, 1/П; улица Смелая; с/т «Железнодорожник»; СНТ «Восход»; улица Неклиновская 43/А, 45/А; улица Днепроградская 60; Неклиновская; улица Ольгинская; улица Обливская; улица Полоцкая; улица Днепроградская; переулок Ригельный; улица Инженерная 4А; переулок Радиаторный 9; улица Радищева 13−71, 18−68; улица 2-я Комбайновская 1−25, 2−42; улица Соединяющая 1−13, 2−22; улица Коммунальная 1−25, 2−28; улица Просвещения 23−73, 18−68; улица Червоноармейская 1−23, 6−22; переулок Пожарный 1−19, 2−18; переулок Кецховели 1−31, 2−24; переулок Горийский 1−15, 2−50; улица Веры Пановой 1−23, 2−30; улица Образцовая 1−15; улица Активная 1−9, 2−16; улица Физкультурная 1−45, 2−48; улица Металлургическая 70−100, 55−99; улица Лянде 1−25, 2−22; улица 1-я Кизитериновская 1−27, 2−20; улица 2-я Кизитериновская 1−29, 2−26; улица 3-я Кизитериновская 1−41, 2−30; улица Новомосковская 13−31, 30−48; улица Полторацкого 56−70, 69−85; проспекте Шолохова 161−173; улица Невельская 1−9, 2−10; улица 1-я Пионерская 2−34, 1−10; улица 2-я Пионерская 2−24; улица 3-я Пионерская 2−24, 1−23; улица Коммунальная 28−40, 25−35; улица 1-я Плановая 1−37, 2−48; улица 2-я Плановая 1−23, 2−24; улица Автономная 19−21, 22−26;
30 января с 9.00 до 18.00: переулок Аэроклубовский 1−15, 2−28; улица Войкова 44−86, 97−123; улица Портовая 441−475; переулок 4-й Поселковый 2−4, 1−7; переулок 5-й Поселковый 1−15, 2−16; улица Циолковского 79−125, 217, 144−158; переулок Корабельный 1−11, 2−16; улица Набережная 203−283; улица Судостроительная 1−9, 4−14;
31 января с 9.00 до 16.00:о улица Венеры 21, 23; улица Природная 2е; улица Владикавказская 25−47, 30−58; улица Самойловская 2−24, 1−3; улица Полевая 1−25, 2−12; улица Красногвардейская 33−55, 36−52; улица Муравьёва 29−79, 28−58; улица Волгоградская 25−49, 28−52; улица Пестеля 55−87, 54−82; улица Маркова 1−37, 34−78; улица Гайдара 11, 12, 13, 15, 27 А; улица Возрождения 21;
31 января с 9.00 до 17.00: улица Курортная 141/61, 139; улица Батуринская 149; улица 3-я Круговая 59А, 57А, 61; переулок 1-й Машиностроительный 1−19, 2−10; улица Малиновского 67; переулок Нефтяной 73; улица Таганрогская 1, 2, 2А; переулок Элеваторный 1, 4; улица Малиновского 75.