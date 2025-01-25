Книги Чака Паланика и Ханья Янагихары попали в список запрещенных в Беларуси изданий

Члены Республиканской комиссии по проведению оценки символики, атрибутики, информационной продукции запретили к распространению в Беларуси 30 книг, которые способны нанести вред национальным интересам Беларуси, сообщает Министерство информации.
В этом новом списке запрещенных к распространению книг — роман известного писателя Чака Паланика «Колыбельная», книги известной американской писательницы Ханьи Янагихары — роман «Маленькая жизнь» и «До самого рая».
Под запрет попала также книга «ГУЛАГ» американо-британско-польской журналистки и писательницы Энн Эпплбаум, получившая Пулитцеровскую премию.
В ноябре 2024 года в Беларуси появился первый список книг, запрещенных к распространению.
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