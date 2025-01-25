Книги Чака Паланика и Ханья Янагихары попали в список запрещенных в Беларуси изданий

Мы писали, что младший сын президента Николай Лукашенко и известный певец Петр Елфимов исполнили знаменитую «Молитву» ансамбля «Песняры» (здесь подробнее), а начинавшая в Минске актриса Юлия Высоцкая отдыхает в компании с номинантом на «Оскар» Юрой Борисовым: «Ура! Борисов, ты крутой, обожаю!» (подробности здесь).