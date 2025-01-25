Глава ЦИК Беларуси Карпенко прокомментировал новогодний антураж выборов

«…Может быть, в силу того, что шла уже подготовка оформления… Может быть, просто власти не успели снять эту елку. Ну, правда, в некоторых местах они еще стоят, но ничего в этом страшного нет», — отметил глава ЦИК и признался, что у него дома тоже все еще стоит елка.