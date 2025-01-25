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Глава ЦИК Беларуси Карпенко прокомментировал новогодний антураж выборов

Карпенко подчеркнул, что ЦИК на давал местным властям специальных распоряжений о новогодних украшениях.

Источник: Комсомольская правда

Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко прокомментировал, почему голосование на выборах президента во многих местах Беларуси проходит в новогодней обстановке, сообщает Sputnik.by.

И действительно, в Минске, например, на месте все елки и новогодняя иллюминация, которые обычно убирают после старого Нового года.

По словам Игоря Карпенко, Центризбирком на давал местным властям специальных распоряжений о новогодних украшениях.

«…Может быть, в силу того, что шла уже подготовка оформления… Может быть, просто власти не успели снять эту елку. Ну, правда, в некоторых местах они еще стоят, но ничего в этом страшного нет», — отметил глава ЦИК и признался, что у него дома тоже все еще стоит елка.

Мы писали, что ЦИК Беларуси назвал самого возрастного избирателя 2025 года, и это женщина, ей 120 лет и живет она в Минской области (подробнее здесь). А еще главы МИД Беларуси и России Рыженков и Лавров созвонились перед выборами (здесь подробнее). ЦИК Беларуси дал информацию, что явка за четыре дня досрочного голосования составила почти 36% (подробнее здесь).

Новогодние елки в Беларуси установили еще в ноябре-декабре и простоят они до конца января. Фото: БелТА.