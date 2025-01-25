Как Владимир Высоцкий написал песню про Кишинев

Потом появился Глеб Жеглов (А теперь Горбатый! Я сказал — Гобатый!), поручик Брусенцов (Абрека вам? Он со мной с шестнадцатого года!). Дома висели фотографии. Вот Высоцкий с гитарой на мосту, вот в вельветовом костюме, большие пальцы в карманах, (репродукция картины), вот опять с гитарой, не поет, а жилы рвет, вот он с Мариной Влади…