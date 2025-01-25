Путин поздравил преподавателей и студентов МГУ с 270-летием

«Поздравляю вас с большим, знаменательным событием — 270-летием основания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Его создание — важнейшая веха в истории нашей государственности и, конечно, в летописи всей отечественной системы университетского образования, которая по праву является гордостью и достоянием всей страны. МГУ был, есть и останется флагманом российской высшей школы, воплощая в себе ее лучшие традиции, постоянно совершенствуясь и достигая новых высот. Он стал одним из символов России, завоевал заслуженный авторитет и признание в мире», — говорится в поздравлении главы государства участникам и гостям торжественного мероприятия, посвященного празднованию 270-летия МГУ.