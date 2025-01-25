Путин поздравил преподавателей и студентов МГУ с 270-летием

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил преподавателей и студентов МГУ имени М. В. Ломоносова с 270-летием его основания, отметив, что это учебное заведение является флагманом российской высшей школы. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.
«Поздравляю вас с большим, знаменательным событием — 270-летием основания Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Его создание — важнейшая веха в истории нашей государственности и, конечно, в летописи всей отечественной системы университетского образования, которая по праву является гордостью и достоянием всей страны. МГУ был, есть и останется флагманом российской высшей школы, воплощая в себе ее лучшие традиции, постоянно совершенствуясь и достигая новых высот. Он стал одним из символов России, завоевал заслуженный авторитет и признание в мире», — говорится в поздравлении главы государства участникам и гостям торжественного мероприятия, посвященного празднованию 270-летия МГУ.
Как отметил президент России, особая гордость университета — его сильный профессорско-преподавательский состав: педагоги, научные руководители, наставники самой высокой квалификации. Среди их воспитанников — большое число выдающихся ученых, деятелей культуры, политиков, дипломатов, которые внесли неоценимый вклад в укрепление и развитие России. Путин выразил уверенность, что бережное отношение к богатейшему наследию предшественников, эффективное внедрение передовых учебных программ и научно-исследовательских подходов, реализация перспективных международных проектов позволит университету и впредь быть лидером, а его выпускникам — открывать новые горизонты, добиваться успехов в своем деле и приносить пользу народу и самой стране.
«Желаю преподавателям, ученым и студентам МГУ идти только вперед. Всего вам самого доброго», — заключил президент.