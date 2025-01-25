В Ростовской области количество студентов достигло 138 тысяч человек

В Ростовской области количество людей, получающих высшее образование в стенах донских вузов, за год увеличилось на 2,1%, достигнув 138 тысяч человек. Такие данные опубликовал Ростовстат в Татьянин день.
При этом большая часть, 57,7%, получает образование на очной форме обучения, 30% — на заочной и 13% — на очно-заочной.
По количеству обучающихся студентов Ростовская область занимает первое место среди всех субъектов Южного федерального округа. В общероссийском рейтинге — четвертое место, уступая Москве, Санкт-Петербургу и Татарстану.
Ежегодно в вузы Ростовской области поступает порядка 40 тысяч абитуриентов. В прошлом году дипломы об их окончании получили 26,9 тысячи выпускников.