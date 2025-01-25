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В Уфе со стены магазина на ребенка упала глыба льда

Прокуратура Башкирии сообщила о падении наледи на мальчика.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе прокуратура начала проверку информации о падении наледи на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

По предварительным данным, ЧП произошло 22 января в Сипайлово. Глыба льда обрушилась со стены магазины на проходящего мимо мальчика.

В ведомстве намерены установить обстоятельства случившегося и определить степень причиненного вреда здоровью ребенка.

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