В Уфе со стены магазина на ребенка упала глыба льда

В Уфе прокуратура начала проверку информации о падении наледи на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
По предварительным данным, ЧП произошло 22 января в Сипайлово. Глыба льда обрушилась со стены магазины на проходящего мимо мальчика.
В ведомстве намерены установить обстоятельства случившегося и определить степень причиненного вреда здоровью ребенка.
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