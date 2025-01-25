Власти сказали о реконструкции поместья Деда Мороза в Беловежской пуще

В сообщении говорится, что речь идет про строительство современного деревянного здания, в котором будет большое количество остекления. Подобное позволит сделать дом Деда Мороза более просторным и светлым. По словам главного архитектора Брестской области Николая Власюка, сейчас проект реконструкции находится на стадии проектирования специалистами предприятия «Брестпроект».