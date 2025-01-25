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Власти сказали о реконструкции поместья Деда Мороза в Беловежской пуще

В Беловежской пуще планируют провести реконструкцию дома Деда Мороза.

Источник: Комсомольская правда

Власти сказали о реконструкции поместья Деда Мороза в Беловежской пуще. Подробности сообщили в пресс-службе Брестского облисполкома.

В сообщении говорится, что речь идет про строительство современного деревянного здания, в котором будет большое количество остекления. Подобное позволит сделать дом Деда Мороза более просторным и светлым. По словам главного архитектора Брестской области Николая Власюка, сейчас проект реконструкции находится на стадии проектирования специалистами предприятия «Брестпроект».

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал о весенней теплой погоде с 27 января по 2 февраля в Беларуси: «Показания термометров будут соответствовать марту».

Тем временем больше всего жилья в Беларуси строят в Минске, Минской и Брестской областях.

Ранее мы писали, что белоруска Арина Соболенко проиграла американке Киз финал Australian Open.