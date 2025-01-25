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Туман и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение на 26 января из-за неблагоприятных погодных условий, передает Tengrinews.kz.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 69% 769 мм рт. ст.
Источник: Tengrinews

Сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду в воскресенье, 26 января, ожидается в Кызылординской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай.

В области Жетысу порывы ветра могут достигать 23−28 метров в секунду.

В области Улытау, по прогнозу синоптиков, также будет ветрено — порывы до 23 метров в секунду.

В Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Мангистауской областях и городе Актау ожидается туман.

В Жамбылской области и Таразе ожидаются туман и ветер с порывами до 23−28 метров в секунду.