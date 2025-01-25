Туман и сильный ветер: штормовое предупреждение объявлено в Казахстане

Сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду в воскресенье, 26 января, ожидается в Кызылординской, Восточно-Казахстанской областей и области Абай.
В области Жетысу порывы ветра могут достигать 23−28 метров в секунду.
В области Улытау, по прогнозу синоптиков, также будет ветрено — порывы до 23 метров в секунду.
В Актюбинской, Костанайской, Туркестанской, Мангистауской областях и городе Актау ожидается туман.
В Жамбылской области и Таразе ожидаются туман и ветер с порывами до 23−28 метров в секунду.