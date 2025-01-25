Международный день без интернета в 2025 году отмечается 26 января

В общем, уже к началу 2000-х, когда возможности Всемирной паутины были еще далеки от сегодняшних, в Британии задумались о том, что люди стали проводить в интернете слишком много времени, забывая о живом общении. Для многих виртуальная среда оказалась комфортнее и безопаснее реального мира. С подачи британцев в 2001 году и начали отмечать Международный день без интернета. Дату выбрали плавающую — последнее воскресенье января. В 2025 году она выпадает на 26 января.