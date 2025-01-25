Международный день без интернета в 2025 году отмечается 26 января

Теоретические основы веба были заложены еще в далеком 1945 году, а первый веб-сайт на первом веб-сервере был размещен 6 августа 1991 года. Между этим произошло еще немало знаковых для истории интернета событий, но все они в комплексе привели к тому, что жизнь современного человека без доступа к сети представить сложно.
Через интернет мы оплачиваем счета и узнаем новости, заказываем еду и выбираем одежду и обувь, приобретаем билеты на самолеты, автобусы и поезда, смотрим кино и читаем книги… Ищем симптомы своих хворей (хотя врачи регулярно предупреждают, что самодиагностика — не лучшее решение) и выбираем меню для праздничного ужина (и для обычного тоже), общаемся с друзьями и близкими и проходим образовательные курсы…
В общем, уже к началу 2000-х, когда возможности Всемирной паутины были еще далеки от сегодняшних, в Британии задумались о том, что люди стали проводить в интернете слишком много времени, забывая о живом общении. Для многих виртуальная среда оказалась комфортнее и безопаснее реального мира. С подачи британцев в 2001 году и начали отмечать Международный день без интернета. Дату выбрали плавающую — последнее воскресенье января. В 2025 году она выпадает на 26 января.
Совсем отключать интернет никто не призывает. Но попробовать обойтись без него в выходной день (воскресенье выбрали не просто так) вполне реально. Прогуляйтесь с собакой, встретьтесь с друзьями в кафе, навестите родственников, сходите в настоящий кинотеатр, приготовьте блюдо из бабушкиного блокнота с рецептами… В реальном мире множество занятий!