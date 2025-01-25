В Ростове на улице Мадояна столкнулись два автомобиля, пострадал человек

В Ростове на улице Мадояна в районе дома № 55 произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого один человек получил травмы. Об этом сообщили в донском управлении Госавтоинспекции.
В ГАИ отметили, что авария случилась 25 января в 12.15, когда неизвестный автомобиль ехал со стороны улицы 6-й Кольцевой в направлении улицы 5-й Кольцевой. В районе дома № 55 по улице Мадояна он врезался в Daewoo Nexia, за рулем которого был 48-летний мужчина. ОТ удара Daewoo отбросило в столб освещения.
В результате ДТП травмы получил водитель Daewoo, его отвезли в больницу. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.