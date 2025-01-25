МГУ начал реализацию научных проектов с КНР и Саудовской Аравией

МГУ был основан указом императрицы Елизаветы Петровны в 1755 году и является старейшим классическим университетом России. Сегодня МГУ — ведущий образовательный, научный и культурный центр страны, объединяющий 40 факультетов, 3 школы для одаренных детей, 40 научно-исследовательских институтов и центров. В разных городах действуют девять филиалов университета (пять — за рубежом), а также совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне (КНР).