МГУ начал реализацию научных проектов с КНР и Саудовской Аравией

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова в день празднования 270-летия объявил о старте реализации совместных инициатив в сфере науки и образования с вузами Китая и Саудовской Аравии, передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии, проходящей в Государственном Кремлевском дворце.
«В день [празднования] юбилея вместе с Пекинским университетом МГУ открывает Российско-китайский институт фундаментальных исследований», — сказала ведущая церемонии Яна Чурикова.
Соответствующий меморандум стороны подписали в мае 2024 года. В субботу в Москве также стартовала работа Российско-арабского научно-образовательного центра МГУ, созданного совместно с Университетом принца Мохаммеда бин Фахда (Саудовская Аравия).
Помимо этого, на торжественном вечере было объявлено о присоединении Федерального университета Рио-де-Жанейро к работе Российско-китайского научно-исследовательского центра цифровой экономики, созданного Московским и Сямэньским университетами.
МГУ был основан указом императрицы Елизаветы Петровны в 1755 году и является старейшим классическим университетом России. Сегодня МГУ — ведущий образовательный, научный и культурный центр страны, объединяющий 40 факультетов, 3 школы для одаренных детей, 40 научно-исследовательских институтов и центров. В разных городах действуют девять филиалов университета (пять — за рубежом), а также совместный российско-китайский университет МГУ-ППИ в Шэньчжэне (КНР).
24 января, в канун празднования юбилея, университет посетил президент РФ Владимир Путин. Он вручил ректору МГУ Виктору Садовничему орден «За доблестный труд», которого коллектив вуза удостоен за «большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования». Соответствующий президентский указ был подписан 1 февраля 2024 года. Путин в пятницу также провел заседание попечительского совета МГУ.