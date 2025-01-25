Умерла старшая дочь писателя Михаила Шолохова

«Исключительная доброжелательность к коллегам, щедрость характера, бескорыстие, сочувствие, желание и умение понять человека — главные черты характера Светланы Михайловны. Светлана Михайловна была человеком с большим сердцем, прекрасной женщиной, хранительницей памяти своего отца. Такой широтой души и добротой сердца природа наделяет человека, вероятно, лишь раз в столетие! И это не только наше мнение, так говорят все, кто с ней общался», — говорится в сообщении.