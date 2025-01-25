Умерла старшая дочь писателя Михаила Шолохова

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский литературовед, лауреат Большой литературной премии России, старшая дочь писателя Михаила Шолохова Светлана Шолохова умерла в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова.
«Исключительная доброжелательность к коллегам, щедрость характера, бескорыстие, сочувствие, желание и умение понять человека — главные черты характера Светланы Михайловны. Светлана Михайловна была человеком с большим сердцем, прекрасной женщиной, хранительницей памяти своего отца. Такой широтой души и добротой сердца природа наделяет человека, вероятно, лишь раз в столетие! И это не только наше мнение, так говорят все, кто с ней общался», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Шолохова умерла 23 января. Причина смерти не уточняется. Церемония прощания состоялась 25 января.