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Умерла старшая дочь писателя Михаила Шолохова

Светлане Шолоховой было 98 лет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский литературовед, лауреат Большой литературной премии России, старшая дочь писателя Михаила Шолохова Светлана Шолохова умерла в возрасте 98 лет. Об этом сообщается на сайте Государственного музея-заповедника М. А. Шолохова.

«Исключительная доброжелательность к коллегам, щедрость характера, бескорыстие, сочувствие, желание и умение понять человека — главные черты характера Светланы Михайловны. Светлана Михайловна была человеком с большим сердцем, прекрасной женщиной, хранительницей памяти своего отца. Такой широтой души и добротой сердца природа наделяет человека, вероятно, лишь раз в столетие! И это не только наше мнение, так говорят все, кто с ней общался», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Шолохова умерла 23 января. Причина смерти не уточняется. Церемония прощания состоялась 25 января.

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