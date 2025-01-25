В Казахстане выявлено 1120 стихийных свалок за 2024 год

В рамках программы 7037 сотрудников полиции проверяли соблюдение правил утилизации отходов. За год выявлено 1120 стихийных свалок, зафиксировано 307 тысяч административных правонарушений. Среди них 109 тысяч случаев загрязнения мест общего пользования и 198 тысяч нарушений правил благоустройства.
Местные исполнительные органы получили 782 представления об устранении нарушений, благодаря чему ликвидировано 524 свалки.
МВД призывает граждан беречь окружающую среду, соблюдать правила утилизации мусора и активно участвовать в поддержании чистоты. Личная ответственность каждого — ключ к сохранению экологии Казахстана.