В Казахстане выявлено 1120 стихийных свалок за 2024 год

В рамках программы 7037 сотрудников полиции проверяли соблюдение правил утилизации отходов. За год выявлено 1120 стихийных свалок, зафиксировано 307 тысяч административных правонарушений. Среди них 109 тысяч случаев загрязнения мест общего пользования и 198 тысяч нарушений правил благоустройства.