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В Казахстане выявлено 1120 стихийных свалок за 2024 год

С апреля 2024 года МВД Казахстана проводит акцию «Таза Қазақстан», направленную на предотвращение незаконного складирования отходов, сообщает El.kz со сслыкой на Polisia.kz.

Источник: EL.kz

В рамках программы 7037 сотрудников полиции проверяли соблюдение правил утилизации отходов. За год выявлено 1120 стихийных свалок, зафиксировано 307 тысяч административных правонарушений. Среди них 109 тысяч случаев загрязнения мест общего пользования и 198 тысяч нарушений правил благоустройства.

Местные исполнительные органы получили 782 представления об устранении нарушений, благодаря чему ликвидировано 524 свалки.

МВД призывает граждан беречь окружающую среду, соблюдать правила утилизации мусора и активно участвовать в поддержании чистоты. Личная ответственность каждого — ключ к сохранению экологии Казахстана.

экология