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Дожди и +9 градусов ожидаются в Беларуси 26 января в день выборов президента

Синоптики рассказали о теплой погоде в Беларуси в воскресенье, 26 января.

Сейчас в Ричмонде: -2° 0 м/с 69% 769 мм рт. ст.
Источник: Комсомольская правда

Дожди и +9 градусов ожидаются в Беларуси 26 января в день выборов президента, информирует портал pogoda.by.

Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 26 января, за погоду в стране будут отвечать атмосферный фронт, а также теплые воздушные массы, которые поступают с юго-запада Европы. Прогнозируется облачная с прояснениями погода.

Ночью местами, а утром и днем по востоку возможны небольшие дожди. Кроме того, умеренные дожди прогнозируются в дневные часы в северо-восточных районах Беларуси. Ветер окажется южных направлений. В ночное время температура воздуха составит от 0 до +4 градусов. Днем прогнозируется от +3 до +9 градусов.