Дожди и +9 градусов ожидаются в Беларуси 26 января в день выборов президента

Ночью местами, а утром и днем по востоку возможны небольшие дожди. Кроме того, умеренные дожди прогнозируются в дневные часы в северо-восточных районах Беларуси. Ветер окажется южных направлений. В ночное время температура воздуха составит от 0 до +4 градусов. Днем прогнозируется от +3 до +9 градусов.