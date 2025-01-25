Дожди и +9 градусов ожидаются в Беларуси 26 января в день выборов президента, информирует портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 26 января, за погоду в стране будут отвечать атмосферный фронт, а также теплые воздушные массы, которые поступают с юго-запада Европы. Прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Ночью местами, а утром и днем по востоку возможны небольшие дожди. Кроме того, умеренные дожди прогнозируются в дневные часы в северо-восточных районах Беларуси. Ветер окажется южных направлений. В ночное время температура воздуха составит от 0 до +4 градусов. Днем прогнозируется от +3 до +9 градусов.